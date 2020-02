Messi via dal Barcellona? Inter e Juve pronte ad approfittarne

La situazione in casa Barcellona non è mai stata così tesa: dopo la lite con Abidal, Messi potrebbe lasciare la Spagna

Eric Abidal e Lionel Messi hanno acceso la miccia e il Barcellona sta per esplodere. L’uscita del dirigente francese a ‘Sport‘ non è piaciuta alla ‘Pulce‘, il quale ha replicato all’ex compagno di squadra invitandolo a «fare i nomi invece di infangare tutti i componenti della squadra con notizie false».

Abidal ha incassato la fiducia di Bartomeu e la situazione sta tornando alla normalità ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, non bisogna escludere nessuna ipotesi su quello che accadrà. Nemmeno una possibile partenza di Messi a giugno. L’argentino potrebbe liberarsi a zero grazie ad un accordo previsto nel suo contratto, dando un preavviso di 30 giorni.

L’attuale contratto scade il 30 giugno 2021 e la Rosea prova ad ipotizzare le squadre che potrebbero permettersi Messi. In prima fila il Manchester City del suo mentore Pep Guardiola o i cugini dello United, oltre al PSG dell’amico Neymar che lo stesso Messi avrebbe ripreso ad occhi chiusi la scorsa estate. Per concludere con la destinazione italiana, difficile ma affascinante allo stesso tempo: la Juventus dell’eterno rivale Cristiano Ronaldo o l’ambiziosa Inter di Suning.