Messico, Messi non entrerà più nel Paese? «Persona a noi sgradita»

Messico, la Camera dei Deputati contro Lionel Messi dopo quanto successo in occasione del post gara del match in Qatar

Lionel Messi accusato di aver calpestato una maglia del Messico dopo il match disputato a Qatar 2022. E così, la Camera dei Deputati, si è mossa per non far entrare più l’attaccante nel Paese.

LA DICHIARAZIONE – La Camera dei Deputati dell’Onorevole Congresso dell’Unione sollecita rispettosamente il Ministero degli Affari Esteri a rilasciare la relativa Dichiarazione al fine di dichiarare persona non grata all’interno del territorio degli Stati Uniti messicani al cittadino di nazionalità argentina e spagnola, Lionel Andres Messi Cuccitini, a causa del suo manifesto disprezzo e mancanza di rispetto nei confronti del Messico durante la Coppa del Mondo della Federazione internazionale delle associazioni calcistiche.