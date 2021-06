Meunier shock: «La gente è stupida, si rifiuterebbe di giocare con calciatori gay»

Thomas Meunier, difensore del Belgio, ha parlato della questione omosessualità nel calcio: le parole del terzino

«Sconsiglio ai calciatori gay di uscire allo scoperto perché le persone sono stupide, la mentalità è ancora arretrata su questo argomento anche all’interno dei club. Conosco giocatori che si rifiuterebbero di giocare con altri che hanno fatto coming out. UEFA? Un peccato che si comporti così e voglio dire che non si combattono le cose scrivendo un no al razzismo, ma lo si fa reagendo».