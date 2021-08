Tuona Sinisa Mihajlovic dopo l’uscita prematura dalla Coppa Italia per mano della Ternana: ecco le sue dichiarazioni

Sinisa Mihajlovic bacchetta il suo Bologna dopo la sconfitta contro la Ternana che sancisce l’uscita dalla Coppa Italia dei felsinei. Le parole ai microfoni del club.

«Abbiamo fatto tutti una brutta figura e dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e alla società. Con tutto il rispetto per la Ternana, non può succedere una cosa cosi. Si può perdere ma non in questa maniera e dispiace a tutti. Purtroppo non si torna indietro, siamo già usciti dalla Coppa e questo sia un campanello di allarme perché bisogna essere più attenti e concentrati».