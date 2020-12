Mihajlovic: «Non sembravamo una squadra professionistica. Da domani tutti in ritiro»

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta contro la Roma

«Primo tempo è stato disastroso, era da scapoli e ammogliati. E noi eravamo scapoli e ammogliati e non una squadra professionista. Si può perdere ma non così, da domani si va in ritiro fino a Natale. Oggi abbiamo sbagliato l’atteggiamento, a noi non piace fare brutte figure. Io con loro ho un rapporto che va al di là del rapporto tra allenatore e giocatore. Ho cercato sempre di avere un occhio di riguardo con loro ma c’è un limite. Questo è successo qualche settimana fa, hanno superato questo limite. Si va in ritiro e si sta in ritiro fino a che non gli entra in testa che dobbiamo essere aggressivi con tutti».