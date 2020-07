Mihajlovic rivela: «Ho mostrato ai miei l’Atalanta» – VIDEO

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria in rimonta del Bologna contro l’Inter

«L’altro ieri ho fatto un video, guardavo l’Atalanta contro il Napoli. Al 74′ il Napoli attaccava e c’era Gomez che aveva recuperato pallone nella sua area. Ho fatto vedere queste immagini ai giocatori per far capire come si fa quando si è convinti dell’obiettivo. Poi ho mostrato il gol che abbiamo subito col Cagliari. L’anno scorso lo avremmo preso un gol così? Ci manca spesso la rabbia e la fame per non subire certi gol»