Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Betis, il capitano Romagnoli si è presentato ai microfoni di Sky Sport

Al termine dell’incontro perso 2-1 contro il Betis, in Europa League, è il capitano del Milan, Romagnoli, a metterci la faccia. Ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: «Non siamo riusciti a pressare gli avversari e abbiamo regalato loro il successo. Abbiamo giocato male, dovevamo fare molto di più e già nel week end dovremo cercare il riscatto. Dobbiamo lavorare e tirare fuori il meglio di noi stessi». Ancora una volta il Milan ha subito gol e Romagnoli ha risposto a chi gli chiedeva l’eventualità di schierare una difesa a 3: «Non so se sia la soluzione per migliorare le cose. Lo deciderà l’allenatore».