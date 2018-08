Milan, agente Rodriguez: «La società sta vivendo una seconda rinascita»

Il procuratore del del terzino del Milan Ricardo Rodriguez ha parlato a Radio Crc della società rossonera e della sfida di sabato contro il Napoli

L’agente del terzino del Milan Ricardo Rodriguez, Gianluca Di Domenico, è intervenuto a Radio Crc parlando del prossimo impegno rossonero contro il Napoli nella seconda giornata di campionato. Di Domenico ha affermato che la società milanese sta vivendo una seconda rinascita, anche se il suo assistito ha avuto ottimi rapporti anche con la dirigenza precedente. Di Domenico ha, poi, proseguito: «Il gruppo è più unito adesso e si sente forte. Contro il Napoli sarà una partita difficile, ma il Milan ha tante motivazioni nonostante il mancato esordio in campionato alla prima giornata».

Secondo il procuratore di Rodriguez, uno degli uomini di mercato del Milan, il Napoli, nonostante la partenza di Sarri, si confermerà anche quest’anno sotto la guida di un ottimo allenatore come Ancelotti. Ultime dichiarazioni dedicate all’arrivo in rossonero di Diego Laxalt, possibile concorrente sulla fascia per il terzino svizzero: «È giusto che una società come il Milan abbia tanti giocatori in un solo ruolo. Ricardo può giocare sia in una difesa a tre, con Laxalt a sinistra, che in una difesa a quattro, con il neoacquisto davanti a Ricardo».