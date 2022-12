Milan, Albertini: «Credo nello scudetto»

Le parole di Demtrio Albertini, ex centrocampista del Milan, sulle possibilità scudetto della squadra di Stefano Pioli

Di seguito un estratto dell’intervista rilasciata da Demetrio Albertini a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «L’anno scorso al Milan allora nessuno chiedeva di vincere, oggi lottare per il titolo è un dovere. Pioli dovrà essere bravo a fornire gli stimoli giusti: vedersi a -8 dal Napoli può togliere fame a un gruppo che ha già vinto. un Milan sempre dentro ai match ha le carte in regola per il bis scudetto».