Milan, altro infortunio per Rebic: Pioli ha perso la pazienza sul croato

Ancora un infortunio non certificato per Rebic, con l’allenatore del Milan Pioli che avrebbe ormai perso la pazienza

Infortuni certificati e acciacchi meno certificati. Come scrive La Gazzetta dello Sport Ante Rebic non è subentrato con l’Inter a causa di un fastidio al ginocchio, ma gli esami strumentai ai quali si è sottoposto il giocatore hanno dato esito negativo. Non è la prima volta che il croato si ferma per problemini e dolori che vanno al di là delle diagnosi dei medici.

Pioli per il momento Pioli ha gestito la situazione con diplomazia ma si sussurra che a volte non l’abbia presa bene, pur conoscendo pregi e difetti del creato. La soglia del dolore è personale ma il Rebic che aveva trascinato il Milan in passato oggi non c’è più. Ha saltato per infortunio 16 partite (meno solo di Kjaer e Ibrahimovic) e il Diavolo non lo riconosce più.

