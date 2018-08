Milan-Barcellona, match dell’International Champions Cup 2018: risultato, gol, video, highlights, cronaca e tabellino

Inizia bene la nuova avventura del nuovo numero 69 del Milan, André Silva. Il centravanti del Milan ha ceduto la maglia numero 9 a Gonzalo Higuain, nuovo bomber rossonero, ma ha realizzato il gol vittoria contro il Barcellona nel match dell’International Champions Cup andato in scena nella notte. Il portoghese ha sfruttato un bell’assist di Franck Kessié per far male a tre Stegen e per regalare un successo importante alla formazione di Rino Gattuso. Vincere fa sempre bene al morale e all’autostima e il successo contro i blaugrana aiuterà sicuramente la formazione rossonera in questo inizio di stagione. Gattuso ha schierato i suoi con il 4-3-3 con Suso, Cutrone e Borini e con Calhanoglu mezz’ala e nella ripresa ha mandato in campo, fra gli altri, Bonaventura, André Silva e Halilovic. Il portoghese, al secondo dei due minuti concessi minuto dall’arbitro ha realizzato il gol vittoria. Qualche difficoltà di troppo nel primo tempo per la formazione di Rino Gattuso con il Barcellona che, grazie al suo possesso palla, ha messo in seria difficoltà la squadra milanista ma non è riuscita a far gol a Donnarumma. Meglio i rossoneri nella ripresa. Nel finale André Silva ha regalato una gioia a Gattuso e ai suoi.

IL TABELLINO

Marcatore: 47’ st André Silva (M)

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria (17’ st Abate), Musacchio (35’ st Zapata), Romagnoli, Rodriguez (17’ st Antonelli); Kessie, Locatelli (17’ st Mauri), Calhanoglu; Suso (35’ st Bonaventura), Cutrone (17’ st André Silva), Borini (17’ st Halilovic). A disp.: A. Donnarumma, Bellodi, Torrasi, Simic, Brescianini, Kalinic. All.: Gattuso

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen (1’ st Ter Stegen); Semedo, Marlon (33’ st Mingueza), Lenglet, Miranda; Sergi Roberto, Rafinha (33’ st Ruiz), Arthur; Malcom, Paco Alcacer (1’ st Puig), Munir. A disp.: Cuenca, Perez, Monchu, Chumi, Tabala, Palencia, Collardo, Cucurella, Ezkieta All.: Valverde

Arbitro: Toledo (USA)

Note: Ammoniti: Langlet (B), Mauri, Kessie e Calhanoglu (M) per gioco falloso.