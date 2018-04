Diabatè, il trascinatore del Benevento: «La sfida col Milan, che emozione!»

Arrivato a gennaio dall’Osmanlispor, Cheick Diabatè è la rivelazione della seconda parte di stagione del Benevento ed è pronto per la sfida contro il Milan: ecco le sue parole

Sette reti in sette partite, doppietta contro la Juventus e prestazioni da trascinatore: il sogno salvezza del Benevento passa dai piedi di Cheick Diabatè. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti ha commentato così la sfida di questa sera contro il Milan: «Sarà una grande emozione giocare in uno stadio così prestigioso». L’attaccante giallorosso parla poi del suo exploit: «Io di reti ne ho sempre segnate molte, specie in Francia con il Bordeaux. Sinceramente non sono stupito anche se capisco che può sembrare strano per chi non mi conosceva e in virtù del fatto che gioco in una squadra che è ultima in classifica. Diciamo che io faccio due cose che amo: giocare a calcio e fare gol».

L’ex Osmanlispor ha poi parlato del suo idolo di infanzia: «Ronaldo il Fenomeno. Non ci sono dubbi. Lo seguivo ai tempi dell’Inter e pure del Milan. Ecco perché mi intriga giocare a San Siro». Continua Diabatè, parlando del miracolo salvezza: «In effetti è durissima, però non mi arrendo. Del resto, il gruppo è unito nonostante le difficoltà. Fino a quando la matematica non ci condannerà, dovremo provare a compiere un miracolo». Infine, una battuta sul suo futuro: «Non lo so, però mi piacerebbe restare in Italia. Qui mi trovo bene, mi piace tutto: il clima, la cucina e ovviamente il calcio».