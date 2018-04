Milan-Benevento, impresa storica per la squadra di De Zerbi: a San Siro vince la prima gara in trasferta in Serie A

Milan–Benevento: i sanniti fanno l’impresa. La squadra allenata da Roberto De Zerbi, ultima in classifica, sbanca il ‘Meazza’: Milan battuto 1 a 0 grazie alla rete di Iemmello alla mezz’ora del primo tempo. I tre punti conquistati a San Siro dalla squadra giallorossa, oltre a rimandare momentaneamente la retrocessione in Serie B, hanno una valenza storica: coincidono infatti con la prima, storica vittoria del Benevento in una gara in trasferta nel campionato di Serie A.

In precedenza, proprio nell’ultima gara esterna giocata in casa del Sassuolo, la compagine sannita aveva ottenuto il primo punto esterno nel massimo campionato. Stasera, i tre punti alla ‘Scala del calcio’, con la squadra giallorossa che si conferma bestia nera del Milan dopo il pareggio maturato in extremis nella gara d’andata, quando al ‘Ciro Vigorito’ il portiere Brignoli segnò il 2-2 finale con un colpo di testa (il risultato rappresentò il primo punto in Serie A delle ‘Streghe). Oltre l’inevitabile epilogo della retrocessione, stasera il Benevento ha onorato il suo campionato: dalla soddisfazione di De Zerbi all’emozione del presidente Vigorito, fino alla gioia dei tanti tifosi giallorossi presenti al ‘Meazza’. In una serata che rimarrà nella storia del club beneventano.