Milan, Bennacer è tornato: seduta di scarico a Milanello

Il Milan ha ritrovato Bennacer rientrato dalla Coppa d’Africa. Già in campo oggi per una seduta di scarico

Buone notizie per il Milan. Ismael Bennacer, dopo la cocente eliminazione della sua Algeria dalla Coppa d’Africa per mano della Costa D’Avorio di Kessié, è tornato oggi a Milanello.

Per il centrocampista algerino una seduta di scarico: l’obiettivo di Pioli è di averlo almeno in panchina per la sfida contro la Juventus di domenica sera.

