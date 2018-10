Suso difende Gattuso: «Persona giusta al posto giusto»

Suso sta con mister Gennaro Gattuso: ecco le parole del fantasista del Milan ai microfoni del canale ufficiale

Suso carica il Milan in vista della sfida di questa sera contro il Betis. Ecco le parole dello spagnolo al canale ufficiale: «Vincere sarà importante: in caso di vittoria possiamo stare più tranquilli. Nel calcio non si sa mai, noi dobbiamo fare il nostro lavoro e vincere. Lo scorso anno contro l’Arsenal abbiamo fatto due grandi gare contro un avversario forte: quest’anno vogliamo passare il turno, poi si vedrà».

Continua Suso, parlando di mister Gennaro Gattuso: «E’ una persona magnifica: ci puoi parlare e prova sempre ad aiutarti. E’ la persona giusta al posto giusto». Infine, una battuta su Gonzalo Higuain: «Mi ci trovo molto bene anche fuori dal campo: è un ragazzo fantastico, si è inserito subito nel gruppo. In campo lo conosciamo tutti: è un campione, non c’è molto altro da dire».