Il Milan si fa avanti per Biraghi ma occhio al Torino

Il Milan è interessato a Cristiano Biraghi della Fiorentina per rinforzare la difesa ma il Torino si è inserito nella trattativa. I granata hanno messo sul piatto Antonio Barreca come contropartita

Il Milan ritroverà Andrea Conti solo alla fine dell’estate a causa dell’ennesimo infortunio e con il probabile addio di Ignazio Abate i rossoneri potrebbero avere qualche lacuna nel settore difensivo. Secondo quanto riporta Premium Sport HD, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina. Il Torino, approfittando dei problemi del Milan con la UEFA, si sarebbe però inserito nella trattativa. Il ds dei granata, Gianluca Petrachi, avrebbe già fatto un sondaggio con i viola e durante il colloquio pare abbia proposto Antonio Barreca come contropartita tecnica. Biraghi quest’anno ha giocato 34 partite in Serie A condite da un gol contro il Chievo. Il giocatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter viene valutato circa 4 milioni di euro.

Il Milan in questo momento ha messo in stand by il mercato per concentrarsi sulla risoluzione della diatriba con la UEFA. Il Presidente Yonghong Li è alla ricerca di nuovi investitori per risanare il debito contratto con il fondo Elliott e in caso di mancata partecipazione all’Europa League sarà costretto a mettere sul mercato tre big della rosa.