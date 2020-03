Milan, Boban è vicino all’addio: c’è il nodo sull’annuncio

Zvone Boban è ormai ai saluti e potrebbe lasciare Milanello già nelle prossime ore. Rimane il nodo sull’annuncio

Sarà addio. Non si sa come, non si sa quando, ma Zvone Boban se ne andrà da Milanello nei prossimi giorni: decisiva la rottura con Gazidis, che non ha digerito alcune scelte effettuate dall’ex calciatore rossonero.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente è convinto di aver agito nel rispetto del suo contratto. Il club, dunque, sta pensando ad una risoluzione unilaterale.