Milan, Calabria: «Questa squadra parte da lontano»

Davide Calabria, terzino rossonero del Milan, ha così parlato del proprio presente e futuro in rossonero a Milan TV

Intervistato da Milan TV, Davide Calabria ha così parlato del proprio attuale momento e del traguardo delle 150 presenze in rossonero: «E’ molto bello, un’emozione forte, è un motivo d’orgoglio per me, cresciuto con questa maglia. Un obiettivo così importante non è da tutti, un percorso bellissimo, spero di farne tante altre».

PRIMO GIORNO A MILANELLO – «C’è ancora una foto qui, borsa in spalla, è stato bellissimo. Passare dal Vismara a Milanello era comunque un passaggio importante per la carriera, eravamo a contatto con i ragazzi della prima squadra».

SALTO IN PRIMA SQUADRA – «Non era una cosa che mi aspettavo, non era sicuro restassi ai tempi di Mihajlovic. Ero partito in ritiro con loro, dopo aver fatto bene il mister mi parlò e mi disse che ero stato confermato perché era molto contento di quello che avevo fatto».

RECENTE PASSATO – «E’ stato un percorso di crescita molto lungo, anche lo spogliatoio strutturalmente è cambiato molto. Nel giro di pochi anni sono cambiate tante cose, ogni mister voleva cose differenti. E’ normale all’interno di una squadra come il Milan».