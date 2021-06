Milan, si scalda l’asse con il Chelsea: non solo Giroud e Bakayoko sulla lista

Milan, affari tra Londra e Madrid: dopo Calhanoglu si volta pagina e si va a caccia di un mercato in linea con il progetto Champions

Milan, affari tra Londra e Madrid: dopo Calhanoglu si volta pagina e si va a caccia di un mercato in linea con il progetto Champions. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione in casa rossonera dopo quanto accaduto tra Donnarumma e Calhanoglu: “Milan, doppia tratta”. E ancora: “Gli affari si fanno tra Londra e Madrid Bakayoko chiama. Avanti per Ceballos. Col Chelsea si parla dell’ex rossonero Dal Real può arrivare anche Odriozola”.

ASSE MILANO LONDRA- “Non che Hakim Ziyech, 28 anni, abbia bisogno di essere valutato- si legge a pag. 26- le esperienze in due campionati diversi (Olanda e Premer League), e due nazionali (prima le selezioni giovanili orange, poi il Marocco) lo hanno già ampiamente formato”. Il Milan, secondo Gazzetta, lo apprezza moltissimo nonostante il prezzo ancora altissimo ed inevitabile, visto che l’estate scorsa il Chelsea lo aveva pagato 40 milioni più bonus all’Ajax. Per quanto riguarda Giroud, il Milan lascia che siano giocatore ed agenti a provvedere alla risoluzione del contratto.