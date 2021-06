Calciomercato Milan: ecco quale sarà il prossimo acquisto per 20 milioni

Milan, Brahim Diaz il prossimo colpo. Poi ne arriva un altro, intanto i rossoneri fanno un passo alla volta, il primo riguarda i prestiti

Milan, Brahim Diaz il prossimo colpo. Poi ne arriva un altro, intanto i rossoneri fanno un passo alla volta, il primo riguarda i prestiti. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto sul mercato rossonero, partendo proprio da Brahim Diaz: “Rossoneri fantasia: Diaz è il prossimo colpo Poi l’affondo per Adli. C’è fiducia per l’imminente ritorno dello spagnolo. La stellina del Tolosa piace: costa meno di 10 milioni”.

LA SITUAZIONE- “A Madrid- si legge a pag. 29- i rossoneri contano di far imbarcare Brahim Diaz con un biglietto di sola andata ma low cost: con il Real l’affare per il ritorno a Milanello dello spagnolo è avviatissimo”. Come? prestito con diritto di riscatto, spiega il quotidiano, formula che garantirà al Milan la possibilità di acquistarlo definitivamente nell’estate del 2022. Un progetto che per il club è già scritto: la spesa non dovrebbe superare i 20 milioni di euro e permetterebbe di non gravare sul bilancio attuale.