Milan, Castillejo: «Sono qui per vincere, porterò in alto la numero 7»

L’ala spagnola Samu Castillejo: «Gioco ala destra, ma sceglie Gattuso. San Siro da brividi, sono qui grazie a Bonera!»

Dopo la conferenza stampa di Diego Laxalt, è arrivato il turno di Samu Castillejo di rivolgersi ai giornalisti accorsi a Casa Milan. «Quando ero piccolo sentivo di giocatori come Gattuso e Maldini, che sono sempre stati dei riferimenti di questo club. Sono molto contento di essere qui e voglio vincere qui. San Siro? Ero venuto da piccolo quando avevo 14 anni ed è stata la prima e unica volta in cui l’ho visto. Ho un ricordo indimenticabile di questa esperienza, per l’ambiente, il tifo ai giocatori e quindi non vedo l’ora di poter mettere piedi in campo con gli altri compagni».

L’ala spagnola ha poi ringraziato Bonera, suo ex compagno al Villarreal, che l’ha spinto ad accettare il rossonero: «Bonera è stato tanti anni in questo club e mi ha parlato molto bene della città e dei tifosi. Sono contento di iniziare una nuova tappa nella mia vita a livello sportivo e personale e spero sia gratificante».

Infine una chiosa sul ruolo e sulla scelta del numero di maglia, il 7: «In Liga ho giocato come ala destra. Io mi adatto al ruolo che deciderà il mister. Il 7 è un numero che mi è sempre piaciuto ed era libero. La mia intenzione è dare il massimo per il club. Ci intendiamo con Leonardo. Essere qui è la cosa più importante, il numero è secondario, anche se significa molto per il club. Cercherò di mantenere alto il valore questo numero».