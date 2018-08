Milan, ecco Laxalt: «Passato all’Inter? Ora sono qui, voglio il derby»

L’uruguayano Diego Laxalt si è presentato ai tifosi: «Milan scelta migliore possibile. La posizione la sceglierà Gattuso, sono a disposizione»

Giorno di presentazioni a Casa Milan. I tre acquisti last minute di Maldini e Leonardo parleranno a turno nel pomeriggio. Il primo ha rilasciare le sue dichiarazioni è stato Laxalt, seguito da Castillejo e poi Bakayoko. Queste le parole dell’uruguayano: «Ricevere una chiamata da Paolo o Leonardo dà tanta soddisfazione sicuramente. Per me è stata una settimana bellissima, perché arrivare in una delle società più importanti al mondo è un sogno. Si è parlato di Zenit, ma quando è arrivata la chiamata del Milan ho capito che fosse la miglior scelta e una grande possibilità per cambiare la mia carriera. Uno cerca di migliorarsi ogni giorno, ovviamente mi sento pronto per questa nuova sfida. Giorno per giorno devo inserirmi nella squadra».

L’esterno ha poi risposto sul suo passato nerazzurro e sulla posizione in campo: «Credo sia stato molto positivo il mio percorso, perché mi ha portato ad essere qui. Oggi sono al Milan e sicuramente farò il massimo per fare una bella partita anche nel derby. La posizione? Ci penserà mister Gattuso, io giocherò dove vorrà. Io sono a disposizione».

Infine, un commento sulla fantastica esperienza al mondiale con l’Uruguay e su Tabarez: «Ho ricevuto tanti messaggi di complimenti. Con Tabarez non ho parlato, ma sicuramente ci sentiremo nei prossimi giorni. Il mondiale l’ho vissuto come un sogno che si è realizzato. Un’esperienza bellissima e una possibilità di crescere anche in un ruolo che non avevo ancora fatto con continuità. Ha cambiato sicuramente qualcosa nella mia carriera. È una delle cose che mi hanno portato ad essere oggi qui».