Milan, subito Bakayoko: «Il Milan è storia, ha vinto più della Juve»

Il nuovo centrocampista Tiemoué Bakayoko: «Gattuso come Conte. La Premier mi ha fatto crescere, ora punto ad essere come Desailly»

Terza conferenza stampa a Casa Milan dopo le parole di Laxalt e Castillejo. Tocca infatti al franco ivoriano Tiemoué Bakayoko, arrivato in prestito oneroso dal Chelsea. «Ho imparato e lavorato molto in Premier. Ho partecipato da titolare a partite importanti e penso di aver acquisito un bagaglio di conoscenze che mi potrà aiutare per il futuro. Non è andato tutto in maniera positiva, ma sono molto motivato per questa nuova avventura. Penso sia molto più facile adattarmi al campionato italiano e sono molto contento di essere qui al Milan».

Il centrocampista, che ha scelto la maglia numero 14, ha poi parlato di Gattuso e di Desailly: «È un po’ simile a Conte. Si tratta di persone che fanno le cose con passione. Ho notato anche io la stessa cosa in queste prime sessioni di allenamento. Il paragone con Desailly? Spero di avere lo stesso successo che lui ha avuto, spero anche io di poter dare il mio contributo».

Infine una chiosa sul campionato di Serie A, sui campioni del passato e sulla Juventus: «Ci sono tanti giocatori a cui mi sono ispirato, come Paolo Maldini, George Weah e Van Basten. La Juve? Non voglio fare confronti. Il Milan ha vinto di più a livello internazionale a livello di storia. Io non vorrei essere in un altro club».