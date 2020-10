Milan, complicato il rinnovo di Calhanoglu: a gennaio può partire

In casa Milan si pensa anche al rinnovo di Hakan Calhanoglu che resta però complicato

Terminato il calciomercato, il Milan si metterà ora a lavoro per i rinnovi di contratti. E tra i calciatori in scadenza il prossimo giugno, c’è anche Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, le trattative per trovare un accordo con il turco sarebbero complicate.

Le richieste del numero 10 rossonero sono considerate troppo alte per la società milanista e al momento non ci sarebbero grandi spazi di manovra. Per questo motivo, se a gennaio dovesse arrivare un’offerta importante, Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan.