Milan, dal Tas al Consiglio: inizia una settimana decisiva

Inizia una settimana importantissima per il futuro del Milan. Dal Consiglio dei soci al ricorso al Tas: i punti chiave

E’ appena iniziata una settimana chiave per il Milan. Il club rossonero attende l’esito del ricorso al Tas di Losanna e il primo fondamentale appuntamento della stagione avverrà proprio in Svizzera giovedì prossimo. Poi, sabato 21, sarà la volta del Consiglio dei soci. Il club, se riammesso in Europa, guadagnerebbe un valore che, viceversa, la società sarebbe costretta a sottrarre dal budget mercato ma il club farà leva sull’arrivo in società del Fondo Elliott. Grazie all’importante impegno di Singer, che ha dichiarato di non voler cedere il club ma di avere in mente un piano a medio-lungo termine, i rossoneri sperano di ribaltare la sentenza della Uefa.

Al termine della settimana, dopo il Consiglio dei soci che nominerà i nuovi rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, inizierà ufficialmente il calciomercato del Milan, bloccato sin qui. Tante le operazioni, in entrata e in uscite, messe in stand by. Ci sono gli accordi per le partenze di Locatelli e Kalinic, direzione Sassuolo e Atletico Madrid ma bisognerà attendere. Inizia la settimana decisiva per il Milan: c’è un discreto ottimismo per l’esito della sentenza al Tas di Losanna, sentenza attesa giovedì pomeriggio. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.