Milan, conti in rosso: la società pensa ad un taglio degli stipendi

Secondo quanto riporta La Repubblica, il Milan starebbe pensando ad un taglio degli stipendi per contenere il rosso di bilancio

Come è noto la situazione economica del calcio è molto delicata. Il lockdown di marzo scorso e quello, in alcune regioni, che partirà oggi sfavoriscono ricavi e guadagni nel sistema calcistico. I club di Serie A ne hanno risentito fortemente, come dicono i rispettivi bilanci. Il Milan è uno dei club con i conti maggiormente in ‘rosso’: deficit da 195 milioni registrato nell’ultimo rendiconto.

Per questo motivo, secondo Repubblica, il club chiederà ai propri tesserati un taglio degli stipendi. Con un deficit di bilancio di 195 milioni di euro, la società ha intenzione di chiedere alla squadra un sacrificio: la decurtazione dell’ingaggio mensile. Il taglio potrebbe aggirarsi intorno al 20%. L’argomento è stato soppesato nel CDA.