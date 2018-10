Conti pronto a tornare in campo: venerdì giocherà col Milan Primavera

Andrea Conti vede la luce in fondo al tunnel: dopo il lunghissimo stop e la convocazione di domenica con la prima squadra del Milan, venerdì giocherà con la Primavera rossonera

Andrea Conti è pronto a tornare in campo. Il terzino del Milan, infortunatosi oltre un anno fa al ginocchio e fuori dai campi dall’agosto 2017, si appresta a tornare a piena disposizione della sua squadra. Dopo la convocazione per la gara di domenica scorsa contro la Sampdoria (l’ultima apparizione in panchna era datata marzo 2018), il giocatore, come riportato da Tuttosport, dovrebbe giocare con la squadra Primavera nell’impegno di venerdì prossimo contro il Chievo. Con l’impiego nella squadra di Alessandro Lupi, Conti potrà così iniziare a mettere minuti nelle gambe prima di tornare a piena disposizione di Gattuso.