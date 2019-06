Milan, la Copa America per rilanciarsi: «Il vero Laxalt» vuole rimanere

Calciomercato Milan, Laxalt in Copa America per convincere i rossoneri a non cederlo: la situazione

La prima stagione al Milan di Diego Laxalt non è stata di certo esaltante. Ma il suo agente lo ha rilanciato in rossonero: «L’anno prossimo i tifosi vedranno il vero Laxalt. La sua intenzione è quella di rimanere nel club». Queste le volontà dell’ex Genoa, ma ora la palla passa al Milan.

Il terzino,infatti, non sembra più essere una priorità a Milanello e potrebbe essere ritenuto cedibile sul mercato, magari come pedina di scambio. Dal canto suo, Laxalt sfrutterà la Copa America per mettersi in mostra con l’Uruguay e convincere la dirigenza rossonera e il futuro allenatore a trattenerlo un’altra stagione. Al varco, rimane vigile il Torino, che segue il terzino da tempo.