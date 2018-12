Il 9 dicembre 1990 il Milan batte l’Olimpia Asuncion e vince la sua terza Coppa Intercontinentale, la seconda consecutiva

Il 9 dicembre 1990, un anno dopo avere conquistato la sua seconda Coppa Intercontinentale, il Milan si ripresenta a Tokyo, per affrontare l’Olimpia Asuncion, squadra paraguaiana, fresca vincitrice della CopaLibertadores. A differenza dell’anno precedente in cui la gara si risolse al termine dei tempi supplementari, il Milan di Sacchi riesce a risolvere la pratica con estrema facilità. Sul finire del primo tempo FrankyRijkaard porta in vantaggio i rossoneri. Nella ripresa sale in cattedra l’altro olandese MarcoVanBasten, che, pur non segnando, è determinante nel permettere ai compagni di andare a rete.

Al 62° è Stroppa ad approfittare di una respinta del palo dopo una fuga sulla destra dell’olandese con successiva conclusione. Tre minuti dopo VanBasten va di nuovo via alla difesa dell’Olimpia con uno splendido dribbling e con un altrettanto splendido pallonetto batte il portiere avversario in uscita: la palla colpisce però nuovamente il palo, e Rjikaard che ha seguito l’azione ribatte in tapin di testa in tuffo la palla in rete. Per la terza volta il Milan porta a casa la Coppa Intercontinentale.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.