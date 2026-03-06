Infortunio Soulé, ecco come procede il recupero dalla pubalgia: la gestione dello staff e quel consiglio dato dai dottori. Le condizioni dell’argentino

Il Corriere dello Sport spiega dettagliatamente come procede il recupero di Matias Soulé dal fastidioso infortunio e l’attenta gestione quotidiana portata avanti dallo staff medico della Roma.

Attraverso terapie specifiche, riposo, massaggi ed esercizi in palestra, il calciatore cerca di superare il problema fisico. Da circa 3 settimane, l’atleta si è messo intensamente al lavoro per combattere in maniera definitiva la maledetta pubalgia, allontanandosi momentaneamente dal pallone per concentrarsi sulla guarigione. Il percorso terapeutico del ragazzo, ancora l’attuale miglior marcatore della squadra grazie ai suoi 7 gol messi a segno, si sta rivelando pieno di ostacoli. Prima di dare forfait contro la Cremonese, l’attaccante non aveva saltato neppure una gara delle 34 disputate dalla compagine in tutte le competizioni stagionali.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Dopo lo spezzone giocato contro il Napoli lo scorso 15 febbraio, i medici hanno consigliato al giocatore di allontanarsi dal gruppo, che procede regolarmente con le sedute di allenamento. Il calciatore si è affidato alle cure dei fisioterapisti del club e del suo osteopata personale. Rinunciare alla sfida contro la Juventus gli è costato molto in termini emotivi, ma la pubalgia si è aggravata proprio a forza di stringere i denti e giocare sopra il dolore.

Fermarlo si è reso necessario, soprattutto in un mese in cui la Roma ha goduto del privilegio di disputare una sola partita a settimana. D’ora in avanti, con il ritorno del triplo impegno settimanale, il bisogno del talento tornerà a farsi sentire all’interno delle gerarchie offensive. Il piano di recupero stilato dallo staff prevede il ritorno in gruppo lunedì, per puntare con decisione verso Como, dove il 15 marzo la formazione capitolina giocherà l’ennesimo scontro diretto ad alta quota.