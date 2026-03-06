Calcio Estero
Marocco, sarà Iniesta il nuovo ct? Ecco tutta la verità sulle indiscrezioni
Marocco, sarà Iniesta il nuovo ct? Ecco tutta la verità sulle indiscrezioni per l’erede di Regragui sulla panchina della nazionale africana
Nonostante le voci che accostano Andres Iniesta al Marocco come erede di Walid Regragui, manca ancora l’ufficialità. Le trattative con la federazione sono in corso per il prestigioso ruolo di direttore tecnico, ma la decisione definitiva spetterà esclusivamente all’ex fuoriclasse spagnolo. A fare il punto sulla questione è Fabrizio Romano su X.
🚨🇲🇦 Despite reports, nothing signed or official yet between Andrés Iniesta and Morocco to become the new technical director.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2026
Talks are taking place, Moroccan Federation want Iniesta as director but not a done deal yet.
Decision up to Andrés. 🇪🇸 pic.twitter.com/4R9T7GOQ8Z
PAROLE – «🚨🇲🇦 Nonostante le indiscrezioni, non c’è ancora nulla di ufficiale o firmato tra Andrés Iniesta e il Marocco per diventare il nuovo direttore tecnico.
Sono in corso trattative, la Federazione marocchina vuole Iniesta come direttore, ma l’accordo non è ancora concluso.
La decisione spetta ad Andrés. 🇪🇸».
