Marocco, sarà Iniesta il nuovo ct? Ecco tutta la verità sulle indiscrezioni

2 ore ago

Marocco, sarà Iniesta il nuovo ct? Ecco tutta la verità sulle indiscrezioni per l’erede di Regragui sulla panchina della nazionale africana

Nonostante le voci che accostano Andres Iniesta al Marocco come erede di Walid Regragui, manca ancora l’ufficialità. Le trattative con la federazione sono in corso per il prestigioso ruolo di direttore tecnico, ma la decisione definitiva spetterà esclusivamente all’ex fuoriclasse spagnolo. A fare il punto sulla questione è Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «🚨🇲🇦 Nonostante le indiscrezioni, non c’è ancora nulla di ufficiale o firmato tra Andrés Iniesta e il Marocco per diventare il nuovo direttore tecnico.
Sono in corso trattative, la Federazione marocchina vuole Iniesta come direttore, ma l’accordo non è ancora concluso.
La decisione spetta ad Andrés. 🇪🇸».

