Milan Inter, San Siro sold-out e numeri record: nessuno come i tifosi rossoneri e nerazzurri! Il confronto con le tifoserie europee

Il prossimo incontro tra Milan e Inter si preannuncia come un evento assolutamente epocale per la Serie A. La carta stampata ha analizzato minuziosamente i dati relativi alle presenze allo stadio, evidenziando una speciale classifica in cui il dominio cittadino si inverte rispetto all’andamento sul rettangolo di gioco. Se i nerazzurri guidano il campionato con 67 punti, mantenendo 10 lunghezze di vantaggio, i rossoneri primeggiano nettamente sugli spalti. La formazione vanta infatti una strabiliante media di 72.844 spettatori casalinghi, superando di 1.086 unità i rivali cittadini, fermi a quota 71.758. Complessivamente, la città lombarda garantisce ben 144.602 presenze medie settimanali.

L’impianto di San Siro aprirà i cancelli alle ore 18:45 per un derby che ha registrato il tutto esaurito da intere settimane. Nonostante nessuna delle due formazioni figuri attualmente tra le migliori 16 squadre europee, esse si piazzano rispettivamente al quarto e al sesto posto nella graduatoria continentale per affluenza. Il Milan supera persino i colossi del Real Madrid, fermi a 72.684 tifosi medi, dimostrando che il capoluogo italiano attrae molto più pubblico dell’intera capitale spagnola, la quale somma 133.855 fan considerando anche i sostenitori dell’Atletico.

Nella classifica europea generale, il Dortmund domina saldamente in vetta, seguito dai bavaresi del Bayern Monaco. Il podio viene completato dal Manchester United, capace di attirare 73.978 sciarpe rosse, surclassando nettamente i 52.223 sostenitori del Manchester City. La metropoli milanese si impone anche sulle compagini londinesi West Ham e Tottenham, e straccia i campioni del Psg, incredibilmente fuori dalla prestigiosa top ten. Persino piazze caldissime come il Benfica, che sfiora i 58.129 spettatori, o le agguerrite turche Galatasaray (41.661) e Fenerbahce (38.642) restano decisamente distanti.

L’interesse per la stracittadina assume una dimensione letteralmente globale. Le televisioni di tutto il mondo trasmetteranno la super sfida, accogliendo tifosi provenienti da quasi 100 nazioni diverse. Sugli spalti siederanno celebrità sportive del calibro di Dominik Paris, ex leggende storiche come Franco Baresi, Pato, Abbiati e Van Bommel, oltre a svariati volti noti dello spettacolo. Le lussuose aree ospitalità hanno polverizzato ogni primato assoluto, registrando oltre 5.000 ingressi esclusivi.