Milan, Daniel Maldini ruba la scena a Ibrahimovic

Nell’amichevole contro il Monza, Daniel Maldini è andato in gol

Nell’amichevole romantica tra Milan e Monza, terminata 4-1 per i rossoneri, a prendersi tutti i riflettori è stato Daniel Maldini. Il figlio d’arte ha segnato il gol del momentaneo 1-0 dopo una bella triangolazione con Paquetà, trovando la sua prima rete con la maglia della Prima Squadra milanista. Non sarà un gol ricordato negli annali perché non era una gara ufficiale, ma è pur sempre un segno.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Daniel Maldini a rubato la scenda a Zlatan Ibrahimovic ma soprattutto ha confermato l’ottima intuizione di Pioli. L’allenatore del Milan ha spinto con la dirigenza perché il ragazzo non partisse in questa finestra di mercato. E ora il tecnico sta raccogliendo i frutti di questa decisione.