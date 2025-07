Milan delusissimo da Theo Hernandez. Gazzetta: una cosa ha ferito il club. Retroscena

Milan delusissimo da Theo Hernandez. Gazzetta: «Protetto su questioni extra campo. Ora parla di valori». Retroscena sull’addio del francese

Come scrive La Gazzetta dello Sport è il passaggio in cui si parla di «valori» che ha urtato la sensibilità del Milan. Protagonista – e professionista – per lunghi tratti della sua esperienza rossonera, Theo Hernandez era poi finito al centro della critica per le sue partite involute. Vuote tecnicamente e, considerato che il tema sono i “valori”, senza spessore agonistico. Il club lo aveva comunque protetto, anche quando certe prestazioni distratte parevano la conseguenza di quello che succedeva nella vita di Theo fuori dal campo. Il calo di rendimento era diventato drastico nel finale: tra la versione del turbo Theo e l’ultima in cui viaggiava con il freno a mano tirato qualcosa era evidentemente successo. La catena di disobbedienze ed errori della ultima stagione aveva compromesso anche l’andamento della squadra: dal cooling break ribelle alla simulazione – con rosso – in Champions con il Feyenoord.

Ieri, al momento dei saluti il Milan lo aveva ringraziato per le stagioni insieme augurandogli nuove fortune personali e sportive. Su X anche un video emozionale di oltre cinquanta secondi che ne ripercorreva le gesta, limitandosi a quelle eroiche: le sue discese, i suoi gol, lo scudetto, la Supercoppa italiana, i sorrisi e le stravaganze. Vero, per i rossoneri Hernandez era da tempo fuori dal gruppo. Per la società poteva essere ceduto al Como in inverno per quasi cinquanta milioni, e la stessa trattativa con l’Al Hilal avrebbe potuto concludersi a inizio giugno. Allo stesso tempo per rimanere rossonero (oltre la scadenza del 2026) Theo chiedeva un contratto più ricco di quello attuale, non proprio in linea con il rendimento. Per il Milan, la direzione presa dal giocatore non era più sostenibile ma avrebbe preferito concludere questa storia in maniera più rispettosa.