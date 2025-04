Abraham: «Contento per il goal. Milan, devi crederci al ritorno. Stagione difficile, ma io credo che...»

Milan Inter, le parole del centravanti Abraham nel post partita della semifinale di Coppa Italia 2024/2025

Ai microfoni di SportMediaset, il centravanti rossonero Abraham ha voluto parlare così della semifinale d’andata di Coppa Italia 2024 2025 Inter Milan.

LE PAROLE – «Sono molto contento per il gol sia per me che per la mia squadra. La mia rete è stata molto importante per noi. Crediamo al passaggio del turno. Ballottaggio con Gimenez? Da attaccante ho pensato solo a rimanere concentrato e ad aspettare la mia opportunità. Sappiamo che siamo una squadra molto forte, per noi ogni partita è una finale. Abbiamo giocato con grande passione: sinceramente non so spiegarmi perché non giochiamo sempre così. Abbiamo attraversato una stagione molto difficile».