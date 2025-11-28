Milan, emergenza totale per Allegri! Come ridisegnerà l’attacco la squadra rossonera? Il punto

Milan, emergenza in attacco: senza Pulisic Allegri deve scegliere il partner di Leao contro la Lazio. Loftus-Cheek insidia Nkunku

In casa Milan i timori della vigilia sono diventati realtà: Christian Pulisic non sarà disponibile contro la Lazio. L’americano si è fermato per un affaticamento muscolare e, nonostante gli esami abbiano escluso lesioni, il fastidio alla coscia lo costringerà alla tribuna. Un problema in più per Massimiliano Allegri, che ora deve sciogliere il nodo sul giocatore da affiancare a Rafael Leao nel reparto offensivo del Milan. Il ballottaggio è ormai ristretto a Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

La scelta più logica sembrerebbe quella di puntare su Nkunku dal primo minuto, come già accaduto nelle sfide del Milan contro Roma e Parma. Tuttavia, l’intesa con Leao non ha ancora convinto: mentre il portoghese è apparso in forma scintillante, il francese ha mostrato evidenti difficoltà di ambientamento. Allegri conserva più di una perplessità sulla capacità dell’ex Lipsia di inserirsi rapidamente nel sistema del Milan, complici anche la nuova realtà calcistica e la condizione fisica non ottimale dopo il Mondiale per club. Una possibile esclusione contro la Lazio rischierebbe però di pesare come una vera bocciatura.

Allegri valuta Loftus-Cheek: soluzione a sorpresa per il Milan?

Proprio per questo Ruben Loftus-Cheek potrebbe superare Nkunku nelle gerarchie all’ultimo istante. Allegri lo apprezza per la sua duttilità, fondamentale per un Milan che ha bisogno di equilibri ma anche di fisicità accanto a Leao. L’inglese può agire da seconda punta atipica, sfruttando potenza, progressione e qualità tecnica: un profilo che si sposa bene con le idee del tecnico rossonero.

Inoltre Allegri vorrebbe conservare un’arma offensiva importante in panchina, e schierare Loftus-Cheek dal 1’ darebbe al Milan un attacco più imprevedibile in una sfida sempre delicata come quella contro la Lazio allenata dal suo mentore Sarri. Per il centrocampista inglese potrebbe dunque arrivare una nuova maglia da titolare in una posizione insolita ma potenzialmente decisiva. Lo riporta calciomercato.com.

