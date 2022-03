Milan, l’ex Capello parla di Kalulu: «Con Tomori sarà la difesa del futuro»

Milan, l’ex Capello parla di Kalulu: «Con Tomori andrà a formare la difesa del futuro dei rossoneri. Ma è già da considerarsi titolare»

La crescita di Pierre Kalulu ha stupito tutti. Anche Fabio Capello ha parlato di lui a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

KALULU – «È assolutamente da considerarsi un titolare aggiunto dei rossoneri: io punterei molto su di lui. La sua principale caratteristica è la rapidità, ma lo vedo anche sempre umile e concentrato. Inoltre, gioca la palla con personalità. Può certamente migliorare, ma insieme a Tomori li vedo come coppia di centrali del futuro del Milan. Ma la società fa bene a cercare un altro rinforzo in difesa: Kjaer, quando tornerà, sarà importante per la sua esperienza ma bisognerà valutarne la tenuta fisica».