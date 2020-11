Riccardo Montolivo, doppio ex della sfida, si è soffermato sul momento di Milan e Fiorentina in vista della sfida di San Siro

Riccardo Montolivo è il doppio ex della sfida tra Fiorentina e Milan. L’ex centrocampista ha affrontato diversi tempi in vista della sfida tra la capolista rossonera e i viola di Prandelli parlando al Corriere dello Sport.

Milan e Pioli – «Lo scudetto sarebbe una sorpresa per tutti, non è una squadra costruita per lottare per questo traguardo, la favorita resta sempre la Juventus. Credo piuttosto a una qualificazione in Champions. Persona di buon senso, mette ogni calciatore al proprio posto e lo fa rendere al meglio. Quando sembrava vicino all’addio, tra me e me dicevo non si sarebbe dovuto cambiare ancora. Per fortuna è stato confermato e i benefici si sono raccolti. Il primo posto è figlio di questa decisione».

Locatelli – «Mi è dispiaciuto quando è stato liquidato malamente, eravamo compagni di tavolo: fui anche io a consigliargli l’esperienza al Sassuolo. Sta crescendo in maniera esponenziale».

Fiorentina e Prandelli – «E’ la persona giusta al momento giusto. Sperava di tornare, è anche tifoso della Fiorentina. C’è una rosa competitiva con poca autostima e sicurezza nei propri mezzi. Prandelli è uno die migliori per gestire questi momenti e nel far crescere i giovani».