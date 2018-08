La società rossonera sta valutando il futuro del colombiano Bacca che potrebbe rimanere a Milano. Intanto sembra che lo Sporting Lisbona sia finito sulle sue tracce

Il Milan sembra essere una delle società più attive durante questi ultimi giorni di calciomercato. Le trattative chiuderanno tra meno di una settimana e i rossoneri stanno valutando diverse operazioni sia in uscita che in entrata. Tra queste ci sarebbe quella per il centravanti Carlos Bacca, rientrato dal prestito al Villareal. Il colombiano ha più volte espresso la volontà di non voler tornare a Milano e di voler continuare ad indossare la maglia del club spagnolo che, però, non avrebbe intenzione di sborsare la cifra richiesta dal Diavolo. La dirigenza rossonera, difatti, valuta l’attaccante trentunenne circa 13 milioni di euro, 5 in più rispetto l’offerta fatta dal Villareal. Bacca, dunque, vista la distanza economica tra le due società e la partenza di Kalinic e Andrè Silva potrebbe rimanere in Italia.

Al Milan, però, lo spazio per il giocatore sarebbe molto ridotto dato l’arrivo di Gonzalo Higuain e le ottime prestazioni del giovane Patrick Cutrone. Il futuro del Peluca è ancora in bilico perché, secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, lo Sporting Lisbona sarebbe finito sulle sue tracce.