Milan, il gesto di Gabbia e Fullkrug a 6 giorni dal derby contro l’Inter. Cosa hanno fatto i due rossoneri oggi a Milanello

Milan, il gesto di Gabbia e Fullkrug in vista del derby della Madonnina di domenica contro l’Inter. Cosa han fatto oggi a Milanello

Dopo l’importante e prezioso successo corsaro ottenuto sul campo della Cremonese, firmato dalle reti di Strahinja Pavlovic e Rafael Leão, la guida tecnica rossonera ha optato per una meritata pausa.

Massimiliano Allegri ha infatti concesso una giornata di scarico totale alla propria rosa. I giocatori godranno di ventiquattr’ore di completo relax prima di tuffarsi a capofitto nella settimana agonisticamente più calda e sentita dell’intera stagione sportiva: quella che condurrà all’attesissima stracittadina di domenica sera, a San Siro, contro i cugini dell’Inter.

Milanello non si svuota: il lavoro extra in vista del Derby

Nonostante il rompete le righe ufficiale sancito dal mister, il Centro Sportivo di Milanello non è rimasto totalmente deserto. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Milannews24, questa mattina si sono regolarmente presentati due profili fortemente determinati a ritagliarsi un ruolo da protagonisti assoluti nel Derby della Madonnina:

Matteo Gabbia: il giocatore sta accelerando notevolmente i tempi clinici per smaltire un recente e fastidioso risentimento muscolare. La sua presenza odierna in campo per una sessione di allenamenti personalizzati conferma la sua ferrea volontà di tornare immediatamente a disposizione per affiancare il compagno di reparto Fikayo Tomori e lo stesso Pavlovic nel solido terzetto arretrato architettato da Allegri.

Il programma verso Milan-Inter

Il resto del gruppo squadra si ritroverà regolarmente domani pomeriggio sui campi del centro sportivo varesino per la ripresa ufficiale degli allenamenti collettivi. Inizierà così, in maniera formale, il lungo countdown tattico e mentale verso il fischio d’inizio della supersfida di domenica alle ore 20:45.