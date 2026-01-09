Milan Genoa, Pavlovic come Maspero: il trucco del dischetto condanna Stanciu! Il retroscena sul rigore sbagliato – VIDEO

Milan Genoa, Pavlovic come Maspero: il trucco del dischetto condanna Stanciu! Immortalando il gesto del difensore prima del rigore – VIDEO

La storia del calcio italiano, talvolta, si ripete in modo beffardo e circolare. Come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la convulsa sfida di San Siro ha riportato la memoria degli appassionati a ben 25 anni fa. Il pensiero corre a Ricky Maspero e a quel celebre derby della Mole in cui scavò furtivamente la zolla del dischetto prima del rigore di Salas. Ieri sera, nel recupero di Milan-Genoa, Strahinja Pavlovic ha emulato quel gesto iconico, ottenendo il medesimo risultato e salvando il risultato per la squadra di Massimiliano Allegri.

Quello che è successo al 94’ di #MilGen è più grave di una sconfitta. Se fossi nella società rossonera multerei #Pavlovic per dare un chiaro segnale a tutti: siamo il #Milan,qui queste cose non si fanno. Se invece fossi #Rocchi, mi chiederei come mai #mariani non l’ha ammonito pic.twitter.com/PusZO1FWCa — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 9, 2026

Siamo al minuto 99, in un finale incandescente. L’arbitro Maurizio Mariani ha appena assegnato la massima punizione al Grifone per un intervento scomposto del giovane terzino Davide Bartesaghi su Mikael Ellertsson. Mentre i Rossoneri sono disperati per il rischio di gettare al vento il pareggio appena acciuffato dal fuoriclasse portoghese Rafael Leao, il roccioso centrale serbo entra in azione con freddezza glaciale. Approfittando delle lunghe proteste, Pavlovic si reca sul punto di battuta e lo “ara” letteralmente: sei colpi decisi, quattro col piede sinistro e due col destro, per rendere il terreno irregolare e insidioso. A differenza di Maspero, che agì nell’ombra, l’ex Salisburgo compie il “sabotaggio” platealmente, al limite dell’insolenza, tanto da rimediare un’ammonizione per comportamento non regolamentare.

La scena assume contorni surreali quando Nicolae Stanciu, centrocampista rumeno incaricato della battuta, osserva il tutto palla in mano senza intervenire, quasi ipnotizzato. Il fantasista di Daniele De Rossi posiziona la sfera proprio su quella zolla brutalizzata e calcia malamente alto, spedendo il pallone nel primo anello verde. “Missione compiuta” per Pavlovic: un mix di malizia e guerra psicologica che ha mandato in tilt l’avversario. Se Maspero definì la sua iniziativa un “colpo di genio”, il gesto del difensore milanista sarà destinato a far discutere a lungo per la sua evidente antisportività, rivelatasi però decisiva ai fini della classifica.

