Milan, TRIPLA ASSENZA per Pioli: rossoneri in grande emergenza per il Genoa

Il Milan di Stefano Pioli avrà tre assenze in vista della partita interna contro il Genoa di Gilardino. Ecco chi non recupera

Brutte notizie per Stefano Pioli direttamente dall’infermeria di Milanello. Il tecnico rossonero dovrà infatti fare a meno di tre giocatori in vista della gara tra Milan e Genoa, in programma domenica alle ore 18:00.

Secondo Peppe Di Stefano in collegamento con Sky Sport, Maignan, Kjaer e Loftus Cheek non saranno sicuramente della partita non avendo recuperato per la sfida contro i rossoblu a San Siro.