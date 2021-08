Milan, Giroud con Ibrahimovic: Pioli studia la supercoppia

L’allenatore del Milan Stefano Pioli sta studiando il modo per far giocare insieme sia Giroud che Ibrahimovic

Il Milan di Stefano Pioli ha una base di modulo solida: 4-2-3-1 con il trio di trequartisti alle spalle della punta. Stando però a quanto riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il tecnico rossonero starebbe studiando una possibile variante: unire Ibrahimovic-Giroud.

A questo punto l’ipotesi 4-4-2 non sarebbe un’utopia. Ad ogni modo Ibrahimovic resta attualmente il titolare e Giroud la sua spalla in caso di infortuni o assenze. Il francese è un giocatore di grande spessore perché si sa adattare in qualsiasi situazione tattica.