Milan, Ibrahimovic brucia le tappe: vuole esserci per la prima di campionato

In casa Milan procede spedito il recupero dall’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese corre per essere in campo già nella prima giornata di campionato

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ci riprova: il recupero del centravanti svedese procede bene e tra poco più di una settimana potrà tornare ad allenarsi con il pallone a Milanello.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24

Secondo la rosea il chiodo fisso di Zlatan è quello di tornare in forma già per la prima di campionato del Milan contro la Sampdoria e per rispettare questa promessa fatta a se stesso e al club sta lavorando senza sosta a Milanello presentandosi in palestra anche nei giorni teoricamente di riposo.