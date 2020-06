Milan Ibrahimovic, lo svedese è tornato. Tra 48 ore le visite, poi potrà tornare regolarmente in gruppo dopo il viaggio in Svezia

(dal nostro inviato a Milano Mario Labate) – Zlatan Ibrahimovic è atterrato a Milano in questi minuti. L’attaccante svedese, dopo essere tornato in Svezia nei giorni scorsi, è tornato per potersi unire al gruppo in vista della ripresa.

Il giocatore però non effettuerà le visite mediche oggi, ma tra 48 ore. Il giocatore vuole capire l’entità del suo infortunio.