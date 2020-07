Milan, il patto di Ibrahimovic e Pioli: prima l’Europa e poi l’addio

Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic sanno che lasceranno il Milan a fine stagione ma prima vogliono portarlo in Europa

Otto partite alla fine del campionato. Probabilmente le ultime otto partite di Stefano Pioli sulla panchina del Milan e di Zlatan Ibrahimovic con la maglia rossonera. Ivan Gazidis, ha infatti già deciso di rivoluzionare ancora una volta tutto in casa milanista, sperando che, questa volta, sia quella buona. Il prossimo allenatore del Diavolo sarà il tedesco Ralf Rangnick e Pioli, uomo di mondo, ha capito già da un pezzo che aria tira dalle parti di Via Aldo Rossi.

L’ex tecnico della Fiorentina, però, cercherà di portare in tutti i modi il Milan in Europa League e poi saluterà Milanello. Così come farà anche Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante non aspetterà più una proposta del Diavolo ma tornerà in Svezia. L’Hammarby, club di cui è socio, lo aspetta a braccia aperte per fargli concludere la carriera da calciatore in patria. Chi gli sta vicino assicura che Zlatan ne è diventato il primo tifoso.