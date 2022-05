Milan: il sogno è Nkunku, ma la trattativa è complicata

Il nuovo Milan sogna il colpo Nkunku, ma per l’attaccante del RB Lipsia bisogna battere la concorrenza dei grandi club d’Europa

Nkunku è in orbita Milan per la prossima sessione di calciomercato. Non manca però la concorrenza per il giocatore

Secondo l’Equipe oltre ai rossoneri il fantasista francese del Lipsia è cercato da molti club, come Chelsea, Manchester United e Barcellona. Le altre richieste del club tedesco, che non ha bisogno di vendere, complicano però le trattative per l’acquisto del classe ’97.