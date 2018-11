Infortunio Abate, l’esterno del Milan non è al meglio: le ultime

Infortunio Abate, altri problemi per il Milan: il laterale difensivo è alle prese con un fastidio muscolare, le ultime

Infortunio Abate, non è un periodo fortunato per il Milan. Gennaro Gattuso è alle prese con diverse defezioni in difesa e, oltre Davide Calabria e Andrea Conti, deve far fronte anche al fastidio muscolare accusato dal numero 20.

Impiegato a gara in corsa contro il Genoa nella sfida di mercoledì, l’ex Torino non è al meglio come riporta Tuttosport: una conferma è arrivata direttamente da Gattuso e la sua condizione verrà monitorata nelle prossime ore. In dubbio la sua presenza nella sfida di domenica contro l’Udinese: attesi aggiornamenti nelle prossime ore.