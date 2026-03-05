Milan Inter, sold out storico a San Siro: il derby vola al primo posto nella classifica degli incassi rossoneri

Derby da record: San Siro verso un sold out storico per Milan Inter. Rossoneri in vetta alla classifica degli incassi

Mancano tre giorni a un derby che può cambiare il destino della Serie A 2025/26. Milan‑Inter non è solo una sfida di prestigio: per i nerazzurri di Chivu rappresenta l’occasione per un allungo potenzialmente decisivo nella corsa scudetto, mentre per il Milan di Allegri è l’ultima chiamata per rilanciare le proprie ambizioni. L’attesa è altissima e trova conferma anche nei dati economici: il Meazza registrerà il record d’incasso per una gara casalinga rossonera in campionato, superando quota 5,9 milioni e battendo il primato del 2019.

L’evento ha attirato un pubblico imponente in ogni settore dello stadio, con tutte le aree hospitality esaurite da settimane e 5.000 presenze nelle zone esclusive, segnando un nuovo massimo storico per il Club 1899. Un successo commerciale che si estende anche alle attività esterne al Meazza e che conferma la portata eccezionale del derby dell’8 marzo 2026. Pur restando lontano dai vertici assoluti delle notti europee — come il derby di Champions del 2023 oltre i 10 milioni — la sfida si colloca comunque tra gli eventi più redditizi della storia rossonera.

Con oltre 5,9 milioni di euro, Milan‑Inter entra infatti nella top 5 degli incassi di sempre del club, subito dietro ai grandi match europei contro Inter, Tottenham, Napoli e PSG. Un contesto che amplifica la pressione su Allegri e Chivu: oltre ai tre punti, in palio c’è l’onore davanti a un pubblico da record e a un incasso che certifica l’importanza di un derby che può segnare la stagione.