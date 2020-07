Milan, la dirigenza a Milanello: «Pioli resta per meriti e gioco»

L’intera dirigenza del Milan si è riunita a Milanello dopo il rinnovo di contratto di Pioli: ecco il messaggio alla squadra

Questa mattina, intorno alle 10.30, la dirigenza del Milan si è riunita a Milanello, dal presidente Scaroni all’ad Ivan Gazidis al direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara.

Come informa Sky Sport, la visita è stata, ufficialmente, per premiare Gigio Donnarumma per le 200 presenze in Serie A, con tanto di consegna di una targa. Ma la novità è stata il discorso, prima dell’allenamento, che i dirigenti hanno voluto fare alla squadra per spiegare i motivi che hanno portato alla scelta della conferma di Pioli, che sono motivi meritocratici. L’allenatore rossonero ha meritato un contratto di altri due anni con il Milan.